Кажется, что о скандалах Милевского можно говорить вечно. Ибо, во-первых, их было действительно много, а во-вторых, он не продолжает останавливаться. 24 Канал собрал главные скандалы с участием известного игрока.

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Один против всех

Вспоминаем 2011 год, когда у финала Кубка Украины Динамо проигрывает 2:0. На 89-й минуте встречи Срна нарушил правила против Милевского. У него не выдержали нервы и он пошел один против всех. Успокаивали Артема и партнеры по команде.

Финал Кубка Украины, 2011: смотрите фрагмент видео

Громкая обида "горняков"

На этот раз за поступок Милевского пришлось приносить извинения президенту Динамо. Во время Суперкубка Украины в 2011 году Милевский делает счет 3:1 в пользу "бело-синих" и бежит в сектор ультрасоперника и прикладывает палец к губам, а затем показывает пальцы вниз.

Тогда же фанаты Шахтера объявили Милевскому войну. Тогда же Артема критиковал и президент "горняков".

Один из величайших нарушителей

Артём Милевский часто получал значительные штрафы за нарушение клубной дисциплины и неоднократно попадал в аварии. Он даже признавался, что приобрел свое водительское удостоверение. В 2011 году его Maserati Quattroporte загорелось по неизвестным причинам, что привело к его списанию на запчасти.

В 2013 году Милевский снова привлек внимание из-за ДТП в Турции, где он за рулем Ferrari врезался в отбойник. Турецкая полиция обнаружила в его крови 1,31 промилле алкоголя.

Милевский также отличался своим поведением вне футбольного поля. К примеру, в 2012 году он пришел на презентацию нового тренера Олега Блохина в банном халате вместо спортивной одежды. В одном из разговоров с пранкером, который выдавал себя при тренере российского клуба Спартак, Милевский резко критиковал Блохина.

Алкозависимость и госпитализация

Бывший форвард Динамо вызвал серьезную обеспокоенность среди своих поклонников после опубликованного им видео, где он подписывает мяч и футболку для благотворительного розыгрыша.

Поклонники обратили внимание на внешний вид Милевского. На видео видно, что у бывшего игрока проблемы со здоровьем. К тому же он якобы находился в нетрезвом состоянии.

Спасать экс-звезду сборной Украины собралась звездная компания (Евгений Селезнев, Александр Алиев, Игорь Суркис и другие), однако Милевский не хотел идти на контакт и игнорировал все попытки помочь ему.

В сентябре Александр Алиев сообщил, что его "кента" госпитализировали в тяжелом состоянии. Все расходы по его лечению взял на себя президент Динамо Игорь Суркис.

Футбольная карьера

Артём Милевский в 2000-х и начале 2010-х стал символом для многочисленных фанатов, зарекомендовав себя как один из ключевых игроков Динамо. В команде он отличился 87 голами, завоевал три чемпионских титула и выиграл звание лучшего бомбардира в Премьер-лиге Украины.

Милевский является рекордсменом по количеству голов в дерби с Шахтером, установив планку в восемь голов.

После ухода Динамо, его карьера в других клубах не была столь успешной. Милевский играл за такие команды как Газиантепспор, Хайдук, СНК Сплит, Конкордия, Тосно, Динамо Брест и Минай, но так и не смог восстановить свой прежний блеск.

Однако фанаты всегда будут помнить его голы против московского Спартака, Шахтера, а также его легендарный пенальти-барышка в матче чемпионата мира против Швейцарии.