Домашний комплект: известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Ирландии

Сборная Украины в среду 8 июня сойдется с командой Ирландии в своем первом поединке розыгрыша Лиги наций-2022/2023. Игра состоится в Дублине на стадионе "Авива".

Фартовый комплект

На совещании перед игрой совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было определено, в каких цветах обе сборные выйдут на поле.

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Сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте, ирландцы – в зеленом, сообщает пресс-служба УАФ. Вратарь украинцев сыграет в красной форме, а голкипер соперников – в черной.

Старт нового розыгрыша Лиги наций для украинцев

В преддверии матча главный тренер сборной Украины Александр Петраков объявил заявку "сине-желтых" на матч против Ирландии.

В этом противостоянии на поле точно не выйдут Георгий Бущан, Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. Сначала в заявке не было Александра Пихалонока.

Затем в УАФ внесли изменения, и вместо него вне списка оказался Ярмоленко.

Петраков пообщался с журналистами за день до игры. Он рассказал о возобновлении игроков после поражения от Уэльса, кадровых потерях перед матчем с ирландцами и войне в Украине. Специалист подчеркнул, что ему не терпится вернуться в родной Киев.

Игрок сборной Украины и Эвертона Виталий Миколенко поделился ожиданиями от поединка против Ирландии.

Матч Ирландия – Украина состоится 8 июня в 21.45.