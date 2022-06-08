Фартовый комплект

На совещании перед игрой совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было определено, в каких цветах обе сборные выйдут на поле.

Варте уваги Збірна України розпочинає тернистий шлях у Лізі націй: анонс на гру проти Ірландії

Сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте, ирландцы – в зеленом, сообщает пресс-служба УАФ. Вратарь украинцев сыграет в красной форме, а голкипер соперников – в черной.

Обратите внимание! Матч Ирландия – Украина состоится 8 июня в 21.45.

Старт нового розыгрыша Лиги наций для украинцев