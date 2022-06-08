Фартовий комплект

На нараді перед грою нараді за участі представників команд і офіційних осіб матчу було визначено, в яких кольорах обидві збірні вийдуть на поле.

Варте уваги Збірна України розпочинає тернистий шлях у Лізі націй: анонс на гру проти Ірландії

Збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті, ірландці – у зеленому, повідомляє пресслужба УАФ. Воротар українців зіграє у червоній формі, а голкіпер суперників – у чорній.



Форма збірної України на матч проти Ірландії / Фото УАФ



Ірландці вийдуть на поле у зеленому комплекті / Фото УАФ

Зверніть увагу! Матч Ірландія – Україна відбудеться 8 червня о 21:45.

Старт нового розіграшу Ліги націй для українців