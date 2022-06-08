Фартовий комплект
На нараді перед грою нараді за участі представників команд і офіційних осіб матчу було визначено, в яких кольорах обидві збірні вийдуть на поле.
Варте уваги Збірна України розпочинає тернистий шлях у Лізі націй: анонс на гру проти Ірландії
Збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті, ірландці – у зеленому, повідомляє пресслужба УАФ. Воротар українців зіграє у червоній формі, а голкіпер суперників – у чорній.
Форма збірної України на матч проти Ірландії / Фото УАФ
Ірландці вийдуть на поле у зеленому комплекті / Фото УАФ
Старт нового розіграшу Ліги націй для українців
- Напередодні матчу головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив заявку "синьо-жовтих" на матч проти Ірландії.
- У цьому протистоянні на поле точно не вийдуть Георгій Бущан, Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко. Спершу у заявці не було Олександра Піхальонока.
- Потім в УАФ внесли зміни, і замість нього поза списком опинився Ярмоленко.
- Петраков поспілкувався з журналістами за день до гри. Він розповів про відновлення гравців після поразки від Уельсу, кадрові втрати перед матчем з ірландцями та війну в Україні. Фахівець наголосив, що йому не терпиться повернутися до рідного Києва.
- Гравець збірної України та Евертона Віталій Миколенко також поділився очікуваннями від поєдинку проти Ірландії.