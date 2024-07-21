Евро-2024 Домагой Вида просидел на скамейке запасных. 35-летний защитник принял решение завершить выступления за национальную команду.

Читайте также Похоже, что трансфера в Арсенал не будет: Забарный продлил контракт с Борнмутом

Вида прекращает карьеру в сборной Хорватии

Защитник дебютировал за национальную команду в 2010 году. За свою футбольную карьеру в сборной сыграл 105 матчей во всех турнирах, в которых он забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу. Благодаря этому он вошел в рейтинг рекордсменов по количеству проведенных игр, где занял 6-ю позицию.

В составе сборной Хорватии Домагой Вида стал вице-чемпионом мира в 2018 году и стал бронзовым призером турнира в 2022 году.

Справка. Хорватский футболист был игроком киевского Динамо с 2013 до 2018 года. Сейчас Вида выступает за греческий АЕК.

Напомним, что сборная Хорватии вылетела из выступлений на Евро-2024 еще в групповом этапе. Команда уступила Испании и сыграла в ничью с Албанией и Италией.