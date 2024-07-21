Євро-2024 Домагой Віда просидів на лавці запасних. 35-річний захисник ухвалив рішення завершити виступи за національну команду.

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Віда припиняє кар'єру у збірній Хорватії

Захисник дебютував за національну команду у 2010 році. За свою футбольну кар'єру у збірній зіграв 105 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 4 м'ячі та віддав одну результативну передачу. Завдяки цьому він увійшов у рейтинг рекордсменів за кількістю проведених ігор, де посів 6-ту позицію.

У складі збірної Хорватії Домагой Віда став віцечемпіоном світу у 2018 році та став бронзовим призером турніру у 2022 році.

Довідка. Хорватський футболіст був гравцем київського Динамо з 2013 до 2018 року. Наразі Віда виступає за грецький АЕК.

Нагадаємо, що збірна Хорватії вилетіла з виступів на Євро-2024 ще у груповому етапі. Команда поступилася Іспанії та зіграла в нічию з Албанією та Італією.