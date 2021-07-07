"Слава Украине", – Вида и Вукоевич три года назад "взорвали" россиян: видео
Источник:24 канал
Чемпионат мира-2018, как и большинство великих первенств – отошел в прошлое. Вечными останутся только победа Франции на Мундиале и пылкий привет хорватских футболистов.
Самое громкое высказывание ЧМ-2018
Три года назад, 7 июля 2018 года сборная Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира встретилась с хозяйкой турнира – Россией. Драматический поединок завершился ничьей 1:1.
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Сборная Хорватии сумела вырвать победу только в серии пенальти и выбила российскую сборную перед тысячами родных фанатов. Но после игры эмоции не утихли.
Бывшие футболисты киевского Динамо Домагой Вида и Огнен Вукоевич передали привет всем украинцам. Хорваты после победы записали видео, в котором сказали "Слава Украине!".
Вида и Вукоевич посвятили победу Хорватии в матче против России киевскому Динамо и всей Украине.
"Слава Украине" от Виды и Вукоевича – видео
Скандал с видео
- В России сразу после того, как видео стало популярным, поднялся страшный скандал. Россияне традиционно нашли политический подтекст и обили пороги всех возможных структур.
- Под давлением России, которая организовывала ЧМ-2018, ФИФА вынесла предупреждение Виде. В то же время Огнена Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии.
- Впоследствии ФИФА еще и оштрафовала Вукоевича якобы "за неспортивное поведение". Россия же фактически не получила никаких дивидендов.
- Отметим, что Вукоевич сейчас работает помощником главного тренера Динамо Мирчи Луческу.