Найбільш гучний вислів ЧС-2018

Три роки тому, 7 липня 2018 року, збірна Хорватії у чвертьфіналі чемпіонату світу зустрілася з господаркою турніру – Росією. Драматичний поєдинок завершився нічиєю 1:1.

До слова Нападник Динамо офіційно перейшов в іспанський Ейбар

Збірна Хорватії зуміла вирвати перемогу тільки в серії пенальті та вибила російську збірну перед тисячами рідних фанатів. Та після гри емоції не вщухли.

Колишні футболісти київського Динамо Домагой Віда та Огнєн Вукоєвич переказали привіт усім українцям. Хорвати після перемоги записали відео, в якому сказали "Слава Україні!".

Віда та Вукоєвич присвятили перемогу Хорватії у матчі проти Росії київському Динамо та всій Україні.

"Слава Україні" від Віди та Вукоєвича – відео

Скандал з відео