Самое громкое высказывание ЧМ-2018

Три года назад, 7 июля 2018 года сборная Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира встретилась с хозяйкой турнира – Россией. Драматический поединок завершился ничьей 1:1.

К слову Нападающий Динамо официально перешел в испанский Эйбар

Сборная Хорватии сумела вырвать победу только в серии пенальти и выбила российскую сборную перед тысячами родных фанатов. Но после игры эмоции не утихли.

Бывшие футболисты киевского Динамо Домагой Вида и Огнен Вукоевич передали привет всем украинцам. Хорваты после победы записали видео, в котором сказали "Слава Украине!".

Вида и Вукоевич посвятили победу Хорватии в матче против России киевскому Динамо и всей Украине.

"Слава Украине" от Виды и Вукоевича – видео

Скандал с видео