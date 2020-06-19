Колишній захисник "Динамо" Домагой Віда обдурив керівництво київського "Динамо" в особі братів Суркісів, через що ті втратили можливість заробити на трансфері хорвата 5 мільйонів євро.

За інформацією Metaratings, влітку 2017 року, коли в Туреччині тільки з'явилися плітки про інтерес до Віди з боку "Бешикташа", а згодом і про підписання між сторонами попереднього договору, сам футболіст в спілкуванні з братами Суркісами категорично спростував дану інформацію.

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В кінці 2017 року міланський "Інтер" вийшов на керівництво "Динамо" з пропозицією в 5 мільйонів євро за право першочергового підписання Домагоя Віди, проте в підсумку розкрився факт вже підписаного контракту захисника з "Бешикташем".

У разі розірвання тієї домовленості, хорвату належало б виплатити з власної кишені компенсацію турецькому клубу в розмірі 3 мільйонів євро - це еквівалент нинішньої річної оплати Домагоя за контрактом з "Бешикташем".

В результаті на початку 2018 року Домагой Віда перейшов у "Бешикташ" вільним агентом.

Чим відомий Домагой Віда в Україні

У київському "Динамо" хорват провів п'ять років. За киян зіграв понад сто поєдинків, відзначившись десять разів.

У 2018 році перейшов до турецького клубу.

Вартість хорвата оцінюють в 6,5 мільйона євро.

Влітку 2018 року після перемоги збірної Хорватії в 1/4 фіналу чемпіонату світу над Росією Віда разом із іншим колишнім динамівцем Огнєном Вукоєвичем записали відео, у якому присвятили перемогу Україні і київському клубу "Динамо". "Слава Україні!" – вигукнули у ролику хорвати.