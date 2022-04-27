Дома нет, там бомбят, – Шапаренко о ситуации в своем родном городе Донецкой области

Киевское Динамо получило специальное разрешение для выезда за границу. Клуб сыграет ряд благотворительных матчей в поддержку Украины.

Шапаренко: там уже как Россия

Игрок киевлян Николай Шапаренко рассказал о важности благотворительных матчей. Он заверил, что все футболисты озабочены ситуацией в Украине.

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"Этими благотворительными матчами мы помогаем Украине, приносим людям хоть какие-то положительные эмоции. Они смотрят на нас, болеют, переживают. Мы тоже переживаем за нашу страну, следим за происходящим. Собираем деньги и переводим их на фронт", – сказал футболист.

Шапаренко родом из Донбасса. Он рассказал о ситуации в своем родном городе.

Там, где мои родители жили, нв Донецкой області, там уже как Россия, как папа мне говорил. Дома нет, там бомбят. Как и у всех, жизнь изменилась не к лучшему,

– добавил Николай.

Киевляне сыграли 4 благотворительных матча. В последнем поединке они сенсационно обыграли дортмундскую Боруссию. Игра закончилась со счётом 2:3.

Голами отличились Буяльский и Ванат (дважды).

Этот поединок посетило 35 тысяч болельщиков, что является очень солидным показателем для товарищеской игры.