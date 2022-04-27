Шапаренко: там уже как Россия
Игрок киевлян Николай Шапаренко рассказал о важности благотворительных матчей. Он заверил, что все футболисты озабочены ситуацией в Украине.
К стати Динамо обыграло Боруссию в благотворительном матче в Дортмунде: видеообзор
"Этими благотворительными матчами мы помогаем Украине, приносим людям хоть какие-то положительные эмоции. Они смотрят на нас, болеют, переживают. Мы тоже переживаем за нашу страну, следим за происходящим. Собираем деньги и переводим их на фронт", – сказал футболист.
Шапаренко родом из Донбасса. Он рассказал о ситуации в своем родном городе.
Там, где мои родители жили, нв Донецкой області, там уже как Россия, как папа мне говорил. Дома нет, там бомбят. Как и у всех, жизнь изменилась не к лучшему,
– добавил Николай.
Киевляне сыграли 4 благотворительных матча. В последнем поединке они сенсационно обыграли дортмундскую Боруссию. Игра закончилась со счётом 2:3.
Голами отличились Буяльский и Ванат (дважды).
Этот поединок посетило 35 тысяч болельщиков, что является очень солидным показателем для товарищеской игры.