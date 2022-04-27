Шапаренко: там уже наче Росія

Гравець киян Микола Шапаренко розповів про важливість благодійних матчів. Він запевнив, що всі футболісти стурбовані ситуацією в Україні.

До речі Динамо обіграло Боруссію у благодійному матчі в Дортмунді: відеоогляд

"Цими благодійними матчами ми допомагаємо Україні, приносимо людям бодай якісь позитивні емоції. Вони дивляться на нас, хворіють, переживають. Ми теж переживаємо за нашу країну, стежимо за тим, що зараз відбувається. Збираємо гроші та переводимо їх на фронт", – сказав футболіст.

Шапаренко родом з Донеччини. Він розповів про ситуацію у своєму рідному місті.

Там, де мої батьки жили, на Донеччині, там уже наче Росія, як тато мені казав. Будинку немає, там бомблять. Як і у всіх, життя змінилося не на краще,

– додав Микола.

Кияни зіграли 4 благодійних матчі. У останньому поєдинку вони сенсаційно обіграли дортмундську Боруссію. Гра закінчилася з рахунком 2:3.

Голами відзначились Буяльський та Ванат (двічі).

Цей поєдинок відвідало 35 тисяч уболівальників, що є дуже солідним показником як для товариської гри.