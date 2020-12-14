Дом легендарного Паоло Росси ограбили во время его похорон
Дом чемпиона мира 1982 года в составе сборной Италии и обладателя "Золотого мяча" Паоло Росси, который умер 9 декабря на 65-м году жизни, ограбили во время его похорон.
Об этом сообщает Football Italia. Воры украли личные вещи, в том числе часы бывшего футболиста.
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Жена Росси обнаружила пропажу после того, как вернулась с похорон. Полиция ведет расследование. Преступники действовали без спешки, так как сигнализация и камеры наружного наблюдения были отключены.
Ни футбольные трофеи, ни медали Росси не пострадали. О точном ущербе будет известно в ближайшие дни.
"У меня даже нет сил говорить. Смерти Паоло было недостаточно, стресса от этих изнурительных дней было недостаточно, боли для всех нас было недостаточно, чтобы теперь испытать такое потрясение", – сказала вдова Росси Федерика Каппеллетти.
На похороны Росси пришли тысячи итальянцев. Гроб с телом сначала находился на стадионе "Ромео Менты" в Виченце, а затем был доставлен в собор Дуомо ди Виченца.
Что известно о Паоло Росси
- Росси был лучшим игроком и лучшим бомбардиром чемпионата мира 1982 года. Чемпион мира и обладатель "Золотого мяча" 1982 года.
- Паоло Росси выступал за клубы Ювентус, Комо, Виченца, Перуджа, Милан, Верона.
- Паоло Росси также двукратный чемпион Италии, обладатель Кубка кубков 1984 года, Кубка европейских чемпионов 1985. Он неоднократно включался в символические сборные и списки лучших футболистов 20 века.
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