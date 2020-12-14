Дом чемпиона мира 1982 года в составе сборной Италии и обладателя "Золотого мяча" Паоло Росси, который умер 9 декабря на 65-м году жизни, ограбили во время его похорон.

Об этом сообщает Football Italia. Воры украли личные вещи, в том числе часы бывшего футболиста.

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Жена Росси обнаружила пропажу после того, как вернулась с похорон. Полиция ведет расследование. Преступники действовали без спешки, так как сигнализация и камеры наружного наблюдения были отключены.

Ни футбольные трофеи, ни медали Росси не пострадали. О точном ущербе будет известно в ближайшие дни.

"У меня даже нет сил говорить. Смерти Паоло было недостаточно, стресса от этих изнурительных дней было недостаточно, боли для всех нас было недостаточно, чтобы теперь испытать такое потрясение", – сказала вдова Росси Федерика Каппеллетти.

На похороны Росси пришли тысячи итальянцев. Гроб с телом сначала находился на стадионе "Ромео Менты" в Виченце, а затем был доставлен в собор Дуомо ди Виченца.

Что известно о Паоло Росси