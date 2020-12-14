Будинок легендарного Паоло Россі пограбували під час його похорону
Будинок чемпіона світу 1982 року в складі збірної Італії і володаря "Золотого м'яча" Паоло Россі, який помер 9 грудня на 65-му році життя, пограбували під час його похорону.
Про це повідомляє Football Italia. Злодії вкрали особисті речі, в тому числі годинник колишнього футболіста.
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Дружина Россі виявила пропажу після того, як повернулася з похорону. Поліція веде розслідування. Злочинці діяли без поспіху, так як сигналізація і камери зовнішнього спостереження були відключені.
Ні футбольні трофеї, ні медалі Россі не постраждали. Про точний збиток буде відомо в найближчі дні.
"У мене навіть немає сил говорити. Смерті Паоло було недостатньо, стресу від цих виснажливих днів було недостатньо, болю для всіх нас було недостатньо, щоб тепер випробувати таке потрясіння", – сказала вдова Россі Федеріка Каппеллетті.
На похорон Россі прийшли тисячі італійців. Труна з тілом спочатку знаходилася на стадіоні "Ромео Менти" у Віченці, а потім була доставлена в собор Дуомо ді Віченца.
Що відомо про Паоло Россі
- Россі був найкращим гравцем і найкращим бомбардиром чемпіонату світу 1982 року. Чемпіон світу і володар "Золотого м'яча" 1982 року.
- Паоло Россі виступав за клуби Ювентус, Комо, Віченца, Перуджа, Мілан, Верона.
- Паоло Россі також дворазовий чемпіон Італії, володар Кубка володарів кубків 1984 года, Кубка європейських чемпіонів 1985. Він неодноразово включався в символічні збірні і списки кращих футболістів 20 століття.
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