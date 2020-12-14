Будинок чемпіона світу 1982 року в складі збірної Італії і володаря "Золотого м'яча" Паоло Россі, який помер 9 грудня на 65-му році життя, пограбували під час його похорону.

Про це повідомляє Football Italia. Злодії вкрали особисті речі, в тому числі годинник колишнього футболіста.

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Дружина Россі виявила пропажу після того, як повернулася з похорону. Поліція веде розслідування. Злочинці діяли без поспіху, так як сигналізація і камери зовнішнього спостереження були відключені.

Ні футбольні трофеї, ні медалі Россі не постраждали. Про точний збиток буде відомо в найближчі дні.

"У мене навіть немає сил говорити. Смерті Паоло було недостатньо, стресу від цих виснажливих днів було недостатньо, болю для всіх нас було недостатньо, щоб тепер випробувати таке потрясіння", – сказала вдова Россі Федеріка Каппеллетті.

На похорон Россі прийшли тисячі італійців. Труна з тілом спочатку знаходилася на стадіоні "Ромео Менти" у Віченці, а потім була доставлена в собор Дуомо ді Віченца.

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