Дмитрулін: У будинку не залишилося жодної ковдри

Російська армія відзначилася своїм мародерством. Окупанти масово грабують будинки українців.

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Дмитрулін розповів про свій помешкання, де певний час проживали окупанти. На подвір'ї ексгравця збірної України були камери спостереження, які зафіксували російських солдатів.

"Камера працювала час від часу: встигла зарядитися від сонця – увімкнулась. На записах було видно, що троє людей виходять через хвіртку, несуть торби. Радше за все, це були мародери зі "славної" російської армії, другої у світі. Було видно, що вони у солдатській російській формі", – сказав ексгравець.

Колишній футболіст Динамо розповів, що бойовики поцупили у його помешканні.

У будинку не залишилося жодної ковдри, але електроніку не чіпали. Єдине – витягли з комп’ютера всі начинки, залишили тільки блок живлення. Золото майже все дружина встигла забрати. Вони забрали кілька медалей, які отримав на державному рівні, не спортивні,

– зазначив Дмитрулін.

Та найбільше йому шкода футболок відомих футболістів.

"Немає футболок Рівалдо, Тюрама та Вороніна. На ліжках – сліди від чобіт, купа їжі, сухпайки… Свої шеврони залишили, написи "ВДВ" на стінах. За вкрадені футболки прикро. З Рівалдо я обмінявся футболками у Барселоні, коли виграли 4:0", – додав колишній футболіст.

До речі. Юрій Дмитрулін виступав у Динамо з 1992 по 2005 рік. У складі збірної України зіграв 39 матчів.