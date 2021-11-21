Минай – Ингулец 2:2

Голы: Селезнев, 39, Горин, 45+1 – Ковалев, 28, Плохотнюк, 80

Удаление: Месхи, 90+2 (Минай)

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На 28-й минуте гости открыли счет во встрече. После навеса Бартуловича с углового мяч от головы Горина долетел до Ковалева, который с метра пробил его под перекладину.

Видео гола Ковалева

Хозяева сравняли счет спустя 10 минут. И, наконец, удалось отличиться Селезневу. Билоног попал после навеса в штангу, Евгений добивал – в Асмелаша, но со второй попытки таки затолкал мяч за линию.

Видео гола Селезнева

Эта игра стала для Селезнева уже 12 за Минай в УПЛ. Теперь ему нужно забить еще 7 голов, чтобы догнать Сергея Реброва и Максима Шацких в таблице лучших бомбардиров УПЛ за всю историю.

Еще в первом тайме "лисы" вышли вперед – Горин с линии вратарской замкнул навес с углового.

Видео гола Горина

Тем не менее, хозяева не смогли удержать свое преимущество и пропустили гол на 80-й минуте. Асмелаш навесил вправо и Семенко в борьбе с Плохотнюком ударил мяч в ногу форварда, от которого "сфера" влетела в дальний угол.

Таким образом команды поделили по 1 баллу и остались на дне турнирной таблицы УПЛ.

Минай – Ингулец видеообзор