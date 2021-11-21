Минай – Інгулець 2:2

Голи: Селезньов, 39, Горін, 45+1 – Ковальов, 28, Плохотнюк, 80

Вилучення: Месхі, 90+2 (Минай)

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На 28-й хвилині гості відкрили рахунок у зустрічі. Після навісу Бартуловича з кутового м'яч від голови Горіна долетів до Ковальова, який з метра вбив його під поперечину.

Відео голу Ковальова

Господарі зрівняли рахунок через 10 хвилин. І нарешті вдалося відзначитися Селезньову. Білоног влучив після навісу в штангу, Євген добивав – в Асмелаша, але з другої спроби таки заштовхав м'яч за лінію.

Відео голу Селезньова

Ця гра стала для Селезньова вже 12 за Минай в УПЛ. Тепер йому треба забити ще 7 голів, щоб наздогнати Сергія Реброва та Максима Шацьких у таблиці найкращих бомбардирів УПЛ за всю історію.

Ще у першому таймі "лисиці" вийшли вперед – Горін з лінії воротарського майданчику замкнув навіс з кутового.

Відео голу Горіна

Все ж, господарі не змогли втримати свою перевагу і пропустили гол на 80-й хвилині. Асмелаш навісив праворуч і Семенко у боротьбі з Плохотнюком ударив м'яч у ногу форварда, від якого "сфера" влетіла у дальній кут.

Таким чином, команди поділили по 1 балу та залишилися на дні турнірної таблиці УПЛ.

Минай – Інгулець відеоогляд