Украинский теннисист Александр Долгополов показал, какие звуки приходится слышать украинским военным на линии фронта. В то время как на теннисных кортах украинские теннисистки слышат не столь смертельные, но довольно унизительные возгласы от зрителей из-за своей проукраинской позиции.

Пока Арина Сабаленко и другие "нейтральные" спортсмены чувствуют себя в опасности из-за неудобных вопросов о войне, Александр Долгополов и многие другие украинские спортсмены с оружием в руках защищают свою землю. Теннисное сообщество при этом делает все для защиты первых и все менее охотно затрагивает тему проблем вторых.

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Александра Долгополова

Экс-первая ракетка Украины продемонстрировала, как выглядят его обычные дни. На видео слышна серия взрывов, а сам спортсмен находится в непосредственной близости к эпицентру событий.

Рабочая среда. Вот как звучит выстрел миномета (или подобного оружия) на расстоянии 800-1000 м от вас,

– написал украинский теннисист.

Долгополов на фронте: смотрите видео

Параллельно же, болельщики на теннисных кортах освистают украинских теннисисток за то, что они не пожимают руку спортсменкам из "нейтральных" стран, которые кроме слов, что война – это плохо, ничего не смогли из себя выдавить.

Арина Сабаленко еще и нагло манипулирует мнением болельщиков. После матча с Элиной Свитолиной белоруска провокативно стояла у сетки, ожидая рукопожатия от украинки, хотя прекрасно знала, что этого не будет. Олесандр Долгополов не оставил такие показательные действия без внимания.

Возникает только один вопрос – когда теннисное и в целом спортивное сообщество продемонстрирует здравый смысл и забанит далеко не нейтральных спортсменов отовсюду. Ведь главный принцип спорта – это равенство прав, но сохраняется ли он в нынешних условиях?