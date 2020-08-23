Уже вскоре состоится премьера фильма об Анатолии Ломаченко – тренере и отце одного из лучших боксеров мира Василия Ломаченко. За несколько дней до премьеры появился трейлер фильма.

Премьера документального фильма "Папаченко" состоится на платформе MEGOGO 29 августа 2020 года. Об этом сообщает 24 канал.

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О чем фильм

Лента "Папаченко" рассказывает, что за любым спортсменом высокого класса стоит наставник.

Триумф чемпиона мира в легком весе и двукратного победителя Олимпийских игр Василия Ломаченко основан на усилиях его отца Анатолия.

Фильм "Папаченко" покажет становление Василия Ломаченко, а зритель увидит кадры из домашнего архива семьи боксера.

Смотрите трейлер фильма "Папаченко"

Что известно об Анатолие Ломаченко

Анатолий Ломаченко – 55-летний тренер по боксу. Сыграл ведущую роль в подготовке национальной сборной Украины по боксу. В частности, готовил сборную к Олимпийским играм 2012 года, где команда заняла второе место.

За это был награжден званиями Кавалер ордена "За заслуги" III и II степеней.

В 2016 году признан лучшим тренером мира по версии боксерского портала SecondsOut. В 2017 – по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе. В 2018 – тренер года по версии журнала The Ring.

В 2018 году Анатолий Ломаченко принял участие в подготовке Александра Усика к бою с Муратом Гассиевым, в результате которого боксер стал первым в истории Украины абсолютным чемпионом мира.