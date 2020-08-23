Уже незабаром відбудеться прем'єра фільму про Анатолія Ломаченка – тренера та батька одного з найкращих боксерів світу Василя Ломаченка. За декілька днів до прем'єри з'явився трейлер фільму.

Прем'єра документального фільму "Папаченко" відбудеться на платформі MEGOGO 29 серпня 2020 року. Про це повідомляє 24 канал.

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Про що фільм

Стрічка "Папаченко" розповідає, що за будь-яким спортсменом високого класу стоїть наставник.

Тріумф чемпіона світу в легкій вазі та дворазового переможця Олімпійських ігор Василя Ломаченка заснований на зусиллях його батька Анатолія.

Фільм "Папаченко" покаже становлення Василя Ломаченка, а глядач побачить кадри з домашнього архіву родини боксера.

Дивіться трейлер фільму "Папаченко"

Що відомо про Анатолія Ломаченка

Анатолій Ломаченко – 55-річний тренер з боксу. Відіграв провідну роль у підготовці національної збірної України з боксу. Зокрема, готував збірну до Олімпійських ігор 2012 року, де команда посіла друге місце.

За це був нагороджений званнями Кавалер ордену "За заслуги" III та II ступенів.

У 2016 році визнаний найкращим тренером світу за версією боксерського порталу SecondsOut. У 2017 – за версією Американської асоціації журналістів, які пишуть про бокс. У 2018 – тренер року за версією журналу The Ring.

У 2018 році Анатолій Ломаченко взяв участь у підготовці Олександра Усика до бою з Муратом Гассієвим, в результаті якого боксер став першим в історії України абсолютним чемпіоном світу.