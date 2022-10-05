Лента об истории становления украинской сборной
Андрей Шевченко, Олег Блохин, Йожеф Сабо, Артем Милевский, Александр Зинченко, Александр Шовковский, Руслан Ротань, Андрей Пятов, Леонид Буряк и другие звезды украинского футбола рассказывают в ленте об истории становления украинской сборной за последние 30 лет, пишет
24 канал.
Смотрите также
Яремчук смешно вручил Соболю награду лучшего игрока матча Лиги чемпионов: неожиданное фото
Также в документальный фильм входят эксклюзивные кадры, снятые за кулисами поединков, а также архивных пленок и записей, от которых перехватывает дыхание.
Александр Шовковский / Фото предоставлено 24 канала Обратите внимание! Украинские футбольные болельщики смогут насладиться фильмом "Нация футбола" с 27 октября в кинотеатрах страны. Фильм создан Teleprostir Studio при поддержке Государственного агентства Украины по кино и Министерству культуры и информационной политики Украины.
Генеральным партнером выступила компания VBET.
После просмотра даже самые ярые болельщики откроют для себя неизвестные факты Национальной сборной: от начала становления – до величайших побед! Нам есть чем гордиться! И "Нация футбола" это красиво и динамично покажет!",
– сказал автор фильма Владимир Мула. 27 октября премьера ленты "Нация футбола" / Фото предоставлено 24 канала
По словам автора, работа над фильмом велась больше года. Кроме интервью с футбольными звездами и самыми драматичными игровыми моментами, большое внимание уделялось и персональным архивам журналистов и репортеров, сопровождавших сборную в определенный период выступлений национальной команды.
Официальный трейлер фильма "Нация футбола"