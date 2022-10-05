27 октября премьера ленты "Нация футбола" / Фото предоставлено 24 канала

По словам автора, работа над фильмом велась больше года. Кроме интервью с футбольными звездами и самыми драматичными игровыми моментами, большое внимание уделялось и персональным архивам журналистов и репортеров, сопровождавших сборную в определенный период выступлений национальной команды.

Официальный трейлер фильма "Нация футбола"