Після перегляду навіть найзапекліші вболівальники відкриють для себе невідомі факти Національної збірної: від початку становлення – до найвеличніших звитяг! Нам є чим пишатися! І "Нація футболу" це красиво і динамічно покаже!", – сказав автор фільму Володимир Мула.
27 жовтня прем'єра стрічки "Нація футболу" / Фото надане 24 каналу
За словами автора, робота над фільмом велася понад рік. Окрім інтерв’ю з футбольними зірками та найдраматичнішими ігровими моментами, велика увага приділялась і персональним архівам журналістів та репортерів, що супроводжували збірну у певний період виступів національної команди.