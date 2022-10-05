Стрічка про історію становлення української збірної Андрій Шевченко, Олег Блохін, Йожеф Сабо, Артем Мілевський, Олександр Зінченко, Олександр Шовковський, Руслан Ротань, Андрій Пятов, Леонід Буряк та інші зірки українського футболу розповідають у стрічці про історію становлення української збірної за останні 30 років, пише 24 канал. Дивіться також Яремчук кумедно вручив Соболю нагороду найкращого гравця матчу Ліги чемпіонів: несподіване фото Також у документальний фільм входять ексклюзивні кадри, які були відзняті за лаштунками поєдинків, а також архівних плівок і записів, від яких перехоплює дихання.

Олександр Шовковський / Фото надане 24 каналу Зверніть увагу! Українські футбольні уболівальники зможуть насолодитись стрічкою "Нація футболу" з 27 жовтня у кінотеатрах країни. Фільм створений Teleprostir Studio за підтримки Державного агентства України з питань кіно й Міністерства культури та інформаційної політики України.

Генеральним партнером виступила компанія VBET.

Після перегляду навіть найзапекліші вболівальники відкриють для себе невідомі факти Національної збірної: від початку становлення – до найвеличніших звитяг! Нам є чим пишатися! І "Нація футболу" це красиво і динамічно покаже!",

– сказав автор фільму Володимир Мула.



27 жовтня прем'єра стрічки "Нація футболу" / Фото надане 24 каналу

За словами автора, робота над фільмом велася понад рік. Окрім інтерв’ю з футбольними зірками та найдраматичнішими ігровими моментами, велика увага приділялась і персональним архівам журналістів та репортерів, що супроводжували збірну у певний період виступів національної команди.

Офіційний трейлер фільму "Нація футболу"