По словам чиновника, с начала с 2015 года, когда он занял должность, наконец удалось изменить ситуацию в украинском футболе, где ранее "в первой, второй и юношеской лигах проходило до 80% договорных матчей".

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Постепенно их количество уменьшилось, а страну накрыла волна арестов, по итогам которой более 300 человек получили наказание. Однако, как считает Павелко, этого оказалось мало, и в ближайшее время мы узнаем о новых фигурантах дел о нечестной игре в украинском футболе.

"Но мы уже работаем и с другими ассоциациями, потому что многие футболисты переезжают между странами, меняют фамилии, паспорта, опять играют на ставки. Мы с этим работаем", – заявил Павелко.

Кто уже наказан за договорные матчи