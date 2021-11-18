По словам чиновника, с начала с 2015 года, когда он занял должность, наконец удалось изменить ситуацию в украинском футболе, где ранее "в первой, второй и юношеской лигах проходило до 80% договорных матчей".
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Постепенно их количество уменьшилось, а страну накрыла волна арестов, по итогам которой более 300 человек получили наказание. Однако, как считает Павелко, этого оказалось мало, и в ближайшее время мы узнаем о новых фигурантах дел о нечестной игре в украинском футболе.
"Но мы уже работаем и с другими ассоциациями, потому что многие футболисты переезжают между странами, меняют фамилии, паспорта, опять играют на ставки. Мы с этим работаем", – заявил Павелко.
Кто уже наказан за договорные матчи
- Футбольный клуб Сумы лишен профессионального статуса за участие в договорных матчах. Бывшего тренера Карпат и Металлиста Александра Севидова пожизненно отстранили от футбола.
- Сергею Золотницкому запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом сроком на 3 года и на 2 года условно с установлением испытательного срока 2 года, учет которого начинается после отбытия основной санкции.
- Футболистам Тарасу Дураю и Сергею Гаращенкову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом 3 года.
- Футболистам Артему Штанько и Дмитрию Богачеву запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом на один год.
- Футболисту Николаю Вечурку запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом на 6 месяцев, которые он фактически отбыл и на 6 месяцев условно с установлением испытательного срока 2 года, учет которого начинается после отбытия основного санкции.
- Футболистам Давиду Кохии, Артему Козлову, Ираклию Циколии, Владиславу Шараю, Ярославу Рафальскому запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом сроком на 1 год условно с установлением им испытательного срока 2 года.