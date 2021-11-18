За словами чиновника, з початку з 2015 року, коли він обійняв посаду, нарешті вдалося змінити ситуацію в українському футболі, де раніше "у першій, другій та юнацькій лігах проходило до 80% договірних матчів".

Отакої До мільйона доларів, – Кополовець розповів про організацію договірних матчів в Україні

Поступово їхня кількість зменшилася, а країну накрила хвиля арештів, за підсумками якої понад 300 осіб отримали покарання. Однак, як вважає Павелко, цього виявилося замало, і найближчим часом ми дізнаємося про нових фігурантів справ про нечесну гру в українському футболі.

"Але ми вже працюємо і з іншими асоціаціями, тому що багато футболістів переїжджають між країнами, змінюють прізвища, паспорти, знову грають на ставки. Ми з цим працюємо", – заявив Павелко.

Хто вже покараний за договірні матчі