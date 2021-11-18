За словами чиновника, з початку з 2015 року, коли він обійняв посаду, нарешті вдалося змінити ситуацію в українському футболі, де раніше "у першій, другій та юнацькій лігах проходило до 80% договірних матчів".
Отакої До мільйона доларів, – Кополовець розповів про організацію договірних матчів в Україні
Поступово їхня кількість зменшилася, а країну накрила хвиля арештів, за підсумками якої понад 300 осіб отримали покарання. Однак, як вважає Павелко, цього виявилося замало, і найближчим часом ми дізнаємося про нових фігурантів справ про нечесну гру в українському футболі.
"Але ми вже працюємо і з іншими асоціаціями, тому що багато футболістів переїжджають між країнами, змінюють прізвища, паспорти, знову грають на ставки. Ми з цим працюємо", – заявив Павелко.
Хто вже покараний за договірні матчі
- Футбольний клуб Суми позбавлено професійного статусу за участь у договірних матчах. Колишнього тренера Карпат і Металіста Олександра Севідова довічно відсторонили від футболу.
- Сергію Золотницькому заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом строком на 3 роки та на 2 роки умовно із встановленням випробувального строку 2 роки, облік якого починається після відбуття основної санкції.
- Футболістам Тарасу Дураю та Сергію Гаращенкову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом 3 роки.
- Футболістам Артему Штаньку та Дмитру Богачову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом на один рік.
- Футболісту Миколі Вечурку заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом на 6 місяців, які він фактично відбув та на 6 місяців умовно із встановленням випробувального строку 2 роки, облік якого починається після відбуття основної санкції.
- Футболістам Давиду Кохії, Артему Козлову, Іраклію Циколії, Владиславу Шараю, Ярославу Рафальському заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом строком на 1 рік умовно із встановленням їм випробувального строку 2 роки.