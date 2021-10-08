Михаил Колоповец признал, что когда был футболистом, то к нему поступали предложения об участии в договорных матчах.

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"Были конечно. Я живу в реальном мире, где были конторы, постоянные соблазны, конечно предлагали. Большинству футболистов предлагали в разные моменты. Я человек, который еще с тех времен. В наше время, когда мы играли, это было очень развито. Сдачи, поэтому надо – вам не надо, "три в три". Молодежь сейчас не поймет что такое "три в три". "Три в три" – это ты дома берешь три очка, отдаешь на выезде три. Вот и все", – рассказал он.

Михаил Кополовец высказался и о суммах, которые фигурируют в украинских договорных матчах.

"Сумы – полмиллиона долларов, может и миллион долларов, когда решаются призовые места. Просто обычно никто об этом ничего не будет говорить. Я не говорю, что я там в этом участвовал, но предлагали", – признался Михаил Колоповец.

Коротко о карьере Кополовца