Александр Поворознюк, президент футбольного клуба "Ингулец", что играет в Первые лиге, оштрафован за публичные высказывания в адрес других клубов. Соответствующее решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.

КДК УАФ рассмотрел дело по заявлению Комитета по этике и честной игре относительно высказываний Поворознюка в адрес ПФЛ (Профессиональная футбольная лига Украины) и футбольных клубов "Рух", "Агробизнес", "Минай" и "Волынь". Об этом информирует сайт УАФ.

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Круглая сумма штрафа

В заявлениях Поворознюка были выявлены нарушения Кодекса этики и честной игры.

В частности, пренебрежительные действия, оскорбления, унижения чести и достоинства субъектов футбола, проявление неуважения к соперникам и причинение ущерба имиджу УАФ и украинскому футболу.

В результате КДК УАФ принял решение оштрафовать Поворознюка на 100 000 гривен.

Что говорил Поворознюк

Президент "Ингульца" сделал острое заявление, когда решалась судьба доигрывания Первой лиги.

Смотрите видео обращения Поворознюка

На момент остановки чемпионата из-за коронавируса "Ингулец" был за пределами топ-3 в турнирной таблице. Следовательно, клуб не мог претендовать на выход в УПЛ.

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"Ингулец" был за доигрывание чемпионата, однако ПФЛ предлагала разные варианты. Даже было принято решение не доигрывать сезон в классическом формате. Впоследствии Первую лигу таки решили доиграть.

Поворознюк в своих высказываний открыто критиковал лидеров чемпионата ("Рух", "Волынь" и "Минай"), которые не были заинтересованы в доигрывании сезона.

Президент "Ингульца" намекал, что эти клубы сговорились, чтобы выйти в УПЛ.