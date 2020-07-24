Олександр Поворознюк, президент футбольного клубу "Інгулець", що грає у Перші лізі, оштрафований за публічні висловлювання на адресу інших клубів. Відповідне рішення виніс Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ.

КДК УАФ розглянув справу за заявою Комітету з етики та чесної гри щодо висловлювань Поворознюка на адресу ПФЛ (Професійна футбольна ліга України) і футбольних клубів "Рух", "Агробізнес", "Минай" та "Волинь". Про це інформує сайт УАФ.

Варте уваги: Президент "Інгульця" подарував медикам власний готель, побудований для футболістів

Кругла сума штрафу

У заявах Поворознюка були виявлені порушення Кодексу етики та чесної гри.

Зокрема, зневажливі дії, образи, приниження честі та гідності суб’єктів футболу, вияв неповаги до суперників та спричинення шкоди іміджу УАФ та українського футболу.

У результаті КДК УАФ ухвалив рішення оштрафувати Поворознюка на 100 000 гривень.

Що говорив Поворознюк

Президент "Інгульця" зробив гостру заяву, коли вирішувалася доля догравання Першої ліги.

Дивіться відео звернення Поворознюка

На момент зупинки чемпіонату через коронавірус "Інгулець" був за межами топ-3 у турнірній таблиці. Відтак, клуб не міг претендувати на вихід в УПЛ.

До речі: Президенти "Інгульця" та "Минаю" влаштували "концерт" у підтрибунному приміщенні

"Інгулець" був за догравання чемпіонату, однак ПФЛ пропонувала різні варіанти. Навіть було прийнято рішення не догравати сезон у класичному форматі. Згодом Першу лігу таки вирішили дограти.

Поворознюк у своїх висловлювань відкрито критикував лідерів чемпіонату ("Рух", "Волинь" та "Минай"), які не були зацікавлені у дограванні сезону.

Президент "Інгульця" натякав, що ці клуби змовилися, щоб вийти в УПЛ.