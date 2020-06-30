На матче 21 тура Первой лиги между "Минаем" и "Ингульцом" побывали президенты обоих клубов – Александр Поворознюк и Валерий Пересоляк. Очевидно, после встречи произошло застолье с участием обоих руководителей.

После матча с "Ингульцом" главный наставник "Миная" Василий Кобин прокомментировал поединок для телеканала Футбол.

Читайте также "Карпаты" не поехали в Мариуполь: клуб официально подтвердил сложную ситуацию"

"Концерт" президентов

Во время разговора было слышно, как неподалеку от него в подтрибунном помещении происходит шумное празднование с музыкой.

Подчеркнем, что в понедельник, 29 июня, в Закарпатье состоялся матч 21 тура Первой лиги между местной командой "Минай" и "Ингульцом" из Петрового. Матч закончился ничьей – 1:1.

Журналисты спросили Кобина, кто это празднует, он же ответил, что насколько ему известно, там президенты решили спеть какую-то песню.

Ничья в матче вряд ли может устраивать команду Кобина. Добавим, что игра некоторое время проходила под проливным дождем. Старт встречи даже был отложен на 15 минут.

На 39-й минуте встречи "Минай" открыл счет благодаря голу Нуриева. Но удержать победный счет не удалось. Гости встречи сравняли счет на 73-й минуте. Результативный удар в активе Мишуренко.