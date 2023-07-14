Украина продолжает метр за метром отвоевывать свои земли, которые оккупировала Россия. Полномасштабное вторжение отлично показало, кто настоящий патриот нашей страны, а кто только отбывал роль.

Среди таких изменников Украины оказался бывший президент футбольного клуба Мир из села Горностаевка Новотроицкого района Иван Доценко. Эксвладелец команды перешел на сторону врага и любезно раздает интервью пропагандистским СМИ.

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Перешел на сторону врага

Доценко известен не только содержанием в прошлом футбольного клуба, но и своими успехами в аграрном бизнесе. Псевдоукраинец рассказывал российской телерадиокомпании "Таврия" о работе своих агрофирм "Мир", уже добавленных в реестр оккупанта.

Его аграрные фирмы работают на благо России, ведь платят налоги в бюджет врага, которые затем превращаются в летящие в Украину ракеты.

Отметим, что любовь Доценко к России не случайна. Предатель должен был теплые относить с коллаборантом Виталием Булюком, работающим при вражеской власти временно оккупированной части Херсонщины.

Предатель, причастный к украинскому футболу