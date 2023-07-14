Экс-президент-предатель чемпиона Украины финансирует ракеты окупантов, которые убивают украинцев
Источник:"Район Геническ"
Украина продолжает метр за метром отвоевывать свои земли, которые оккупировала Россия. Полномасштабное вторжение отлично показало, кто настоящий патриот нашей страны, а кто только отбывал роль.
Среди таких изменников Украины оказался бывший президент футбольного клуба Мир из села Горностаевка Новотроицкого района Иван Доценко. Эксвладелец команды перешел на сторону врага и любезно раздает интервью пропагандистским СМИ.
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Перешел на сторону врага
Доценко известен не только содержанием в прошлом футбольного клуба, но и своими успехами в аграрном бизнесе. Псевдоукраинец рассказывал российской телерадиокомпании "Таврия" о работе своих агрофирм "Мир", уже добавленных в реестр оккупанта.
Его аграрные фирмы работают на благо России, ведь платят налоги в бюджет врага, которые затем превращаются в летящие в Украину ракеты.
Отметим, что любовь Доценко к России не случайна. Предатель должен был теплые относить с коллаборантом Виталием Булюком, работающим при вражеской власти временно оккупированной части Херсонщины.
Предатель, причастный к украинскому футболу
- Иван Доценко – бывший владелец футбольного клуба Мир, основанный еще в далеком 1994-м году. Команда пять сезонов выступала в чемпионате Украины среди любителей и Кубка лиги. Победитель чемпионата в 2010 году.
- С 2011 по 2019 годы Мир имел статус профессионального клуба и даже выступал во Второй лиге Украины.
- Сезон-2014/2015 пропускал.
- Пять раз Мир становился чемпионом Херсонской области. Был серебряным и бронзовым призером области.
- Доходил до финала Кубка области, дважды побеждал в Открытом кубке Ассоциации футбола Крыма и его призером.