Серед таких зрадників України опинився колишній президент футбольного клубу Мир із села Горностаївка Новотроїцького району Іван Доценко. Ексвласник команди перейшов на бік ворога та люб'язно роздає інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.

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Перейшов на бік ворога

Доценко відомий не лише утримання у минулому футбольного клубу, а й своїми успіхами в аграрному бізнесі. Псевдоукраїнець розповідав російській телерадіокомпанії "Таврія" про роботу своїх агрофірм "Мир", які вже додані до реєстру окупанта.

Його аграрні фірми працюють на благо Росії, адже сплачують податки у бюджет ворога, які потім перетворюються на ракети, котрі летять в Україну.