Серед таких зрадників України опинився колишній президент футбольного клубу Мир із села Горностаївка Новотроїцького району Іван Доценко. Ексвласник команди перейшов на бік ворога та люб'язно роздає інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.

Варте уваги За заслуги у кривавій війні: майор армії окупанта втекла із Росії у загниваючу для росіян Європу