Среди таких изменников Украины оказался бывший президент футбольного клуба Мир из села Горностаевка Новотроицкого района Иван Доценко. Эксвладелец команды перешел на сторону врага и любезно раздает интервью пропагандистским СМИ.
Достойно внимания
За заслуги в кровавой войне: майор армии оккупанта сбежала из России в загнивающую для россиян Европу Перешел на сторону врага
Доценко известен не только содержанием в прошлом футбольного клуба, но и своими успехами в аграрном бизнесе. Псевдоукраинец рассказывал российской телерадиокомпании "Таврия" о работе своих агрофирм "Мир", уже добавленных в реестр оккупанта.
Его аграрные фирмы работают на благо России, ведь платят налоги в бюджет врага, которые затем превращаются в летящие в Украину ракеты.
Отметим, что любовь Доценко к России не случайна. Предатель должен был теплые относить с коллаборантом Виталием Булюком, работающим при вражеской власти временно оккупированной части Херсонщины.
Предатель, причастный к украинскому футболу Иван Доценко – бывший владелец футбольного клуба Мир, основанный еще в далеком 1994-м году. Команда пять сезонов выступала в чемпионате Украины среди любителей и Кубка лиги. Победитель чемпионата в 2010 году. С 2011 по 2019 годы Мир имел статус профессионального клуба и даже выступал во Второй лиге Украины. Сезон-2014/2015 пропускал. Пять раз Мир становился чемпионом Херсонской области. Был серебряным и бронзовым призером области. Доходил до финала Кубка области, дважды побеждал в Открытом кубке Ассоциации футбола Крыма и его призером.