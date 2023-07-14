Среди таких изменников Украины оказался бывший президент футбольного клуба Мир из села Горностаевка Новотроицкого района Иван Доценко. Эксвладелец команды перешел на сторону врага и любезно раздает интервью пропагандистским СМИ.

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