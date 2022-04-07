Кадыров уступил Зеленскому

Глава Чеченской Республики несколько переоценил свои способности. Кадырову предложили совершить несколько штатных бросков во время баскетбольного матча.

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Где и когда именно он проходил матч, к сожалению, неизвестно.

Попытки "известного" тик-токера были совершенно провальными. Однако зрителей все равно заставили аплодировать лидеру Чечни. Поскольку после скольких неудачных попыток он просто швырнул мяч на трибуны.

Неудачник Кадыров: видео провальных бросков

В комментариях читатели Зидана из Украины упомянули вирусное видео с участием Владимира Зеленского, чьи отношения с баскетболом намного лучше.

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский под аплодисменты чиновников забросил мяч в баскетбольную корзину во время проверки санаторной школы-интерната в Николаеве.

Победный бросок Зеленского: видео