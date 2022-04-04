"Fuck you, Serbia"

Матч между литовским Жальгирисом и сербской Црвеной Звездой начался со свиста на трибунах и скандировании в поддержку Украины. Литовские фанаты отреагировали на поведение гостей, отказавшихся участвовать в акции в поддержку Украины, пишет 24 канал.

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Перед поединком игроки обеих команд собрались в центре площадки, баскетболисты литовской команды и судьи держали в руках украинское знамя со словами "Нет войне". Их оппоненты из Сербии отказались взять плакат.

Местные болельщики громко освистали Црвену Звезду.

Литовские болельщики на протяжении всего матча отвечали сербам за их действие перед игрой. Они пели "Fuck you, Serbia".

А также громко затягивали "Слава Украине!" – "Героям Слава!" на трибунах в Каунасе На трибунах было около 10 тысяч болельщиков.

В итоге Жальгирис отомстил сербам, матч закончился победой литовцев со счетом 103:98.

Литовский Жальгирис уже не в первый раз поддерживает украинский народ. Акции в поддержку Украины они устроили в игре против Олимпиакоса и Барселоны.