Кадиров поступився Зеленському

Глава Чеченської Республіки дещо переоцінив свої можливості. Кадирову запропонували зробити декілька штатних кидків під час баскетбольного матчу.

Читайте також Литовські фанати освистали сербську Црвену Звєзду, яка відмовилася підтримати Україну

Де та коли саме він відбувався матч, на жаль, невідомо.

Спроби "відомого" тік-токера були абсолютно провальними. Проте глядачів все одно змусили аплодувати лідеру Чечні. Оскільки після скількох невдалих спроб він просто жбурнув м'яч на трибуни.

Невдаха Кадиров: відео провальних кидків

У коментарях читачі Зідана з України згадали вірусне відео за участі Володимиром Зеленським, чиї стосунки із баскетболом набагато кращі.

У 2020-му президент України Володимир Зеленський під оплески чиновників закинув м'яч у баскетбольний кошик під час перевірки санаторної школи-інтернату в Миколаєві.

Переможний кидок Зеленського: відео