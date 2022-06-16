До вашего "освобождения" люди жили цивилизованно, – жена Усика об оккупационных властях Крыма

Жена непобедимого Александра Усика продолжает в своих соцсетях говорить миру о войне в Украине. Екатерина высмеяла оккупационные власти Крыма.

Жена Усика: Я удивляюсь этому цинизму

Екатерина и Александр родились в Крыму, поэтому для них эта тема особенной и болезненной. Ведь кафиры украли у них родительский дом и разлучили с близкими и знакомыми.

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Потому жена украинского боксера продолжает в своих соцсетях освещать войну в Украине. Значительную часть своих сообщений она уделяет именно временно оккупированному полуострову.

Я удивляюсь этому цинизму и тупизму россиян! К вашему, су*а, увольнению люди жили нормально, цивилизованно! Вы пришли и превратили наши города в свои грязные и грязные. Вывод: где раша – там параша. У меня все,

– написала Екатерина.



Жена Усика об оккупационных властях / Фото из инстаграма Екатерины

"Русский мир" "посетил" дом Усика