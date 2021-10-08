До миллиона долларов, – Кополовец рассказал об организации договорных матчей в Украине
Источник:ОТДУШИВДУШУ
Бывший полузащитник Карпат, Говерлы, Белшины и Миная Михаил Кополовец прокомментировал организацию договорных матчей в Украине во время своей игровой карьеры.
Михаил Колоповец признал, что когда был футболистом, то к нему поступали предложения об участии в договорных матчах.
Читайте также Михаил Кополовец рассказал, как его отец умер в поезде у него на руках
"Были конечно. Я живу в реальном мире, где были конторы, постоянные соблазны, конечно предлагали. Большинству футболистов предлагали в разные моменты. Я человек, который еще с тех времен. В наше время, когда мы играли, это было очень развито. Сдачи, поэтому надо – вам не надо, "три в три". Молодежь сейчас не поймет что такое "три в три". "Три в три" – это ты дома берешь три очка, отдаешь на выезде три. Вот и все", – рассказал он.
Михаил Кополовец высказался и о суммах, которые фигурируют в украинских договорных матчах.
"Сумы – полмиллиона долларов, может и миллион долларов, когда решаются призовые места. Просто обычно никто об этом ничего не будет говорить. Я не говорю, что я там в этом участвовал, но предлагали", – признался Михаил Колоповец.
Коротко о карьере Кополовца
- Полузащитник родом из Закарпатья и основную часть своей карьеры провел в Украине. В Премьер-лиге он выступал за Карпаты, Закарпатье и Минай. Также Михаил Кополовец поиграл за белорусскую Белшину и немецкий Айнгайт.
- В украинской Премьер-лиге он провел всего 173 матча за три разных команды, забив 5 голов. Больше всего он запомнился одним из послематчевых комментариев, где рассказал, что Карпатам не везет даже несмотря на то, что команда "Каждое воскресенье ходит в церковь".