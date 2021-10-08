Михайло Колоповец визнав, що коли був футболістом, то до нього надходили пропозиції про участь в договірних матчах.
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"Були звичайно. Я живу в реальному світі, де були контори, постійні спокуси, звичайно пропонували. Більшості футболістів пропонували в різні моменти. Я людина, яка ще з тих часів. В наш час, коли ми грали, це було дуже розвинене. Здачі, тому треба – вам не треба, "три в три". Молодь зараз не зрозуміє що таке "три в три". "Три в три" – це ти вдома береш три очки, віддаєш на виїзді три. От і все", – розповів він.
Михайло Кополовець висловився і про суми, які фігурують в українських договірних матчах.
"Суми – пів мільйона доларів, може і мільйон доларів, коли вирішуються призові місця. Просто звичайно ніхто про це нічого не буде говорити. Я не кажу, що я там в цьому брав участь, але пропонували", – зізнався Михайло Колоповець.
Коротко про кар'єру Кополовця
- Півзахисник родом з Закарпаття й основну частину своєї кар'єри провів в Україні. У Прем'єр-лізі він виступав за Карпати, Закарпаття та Минай. Також Михайло Кополовець пограв за білоруську Білшину та німецький Айнгайт.
- В українській Прем'єр-лізі він провів всього 173 матчі за три різні команди, забивши 5 голів. Найбільше він запам'ятався одним з післяматчевих коментарів, де розповів, що Карпатам не щастить навіть попри те, що команда "каждої неділі ходить до церкви".