До 2 миллионов долларов: гонорары за бой Ломаченко – Комми.

Василий Ломаченко вернется в ринг в конце 2021 года. Украинский боксер проведет бой против Ричарда Комми.

Гонорары боксеров

Василий Ломаченко попытается одержать вторую подряд победу после болезненного поражения от Теофимо Лопеса. Ричард Комми тоже имеет в своем пассиве фиаско в бою с американцем.

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Боксеры выйдут на ринг 11 декабря 2021 года на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. После официального объявления поединка пошла речь о гонорарах бойцов.

Украинец гарантированно получит за встречу 750 тысяч долларов. Но его заработок может возрасти. Все зависит от количества проданных трансляций боя по системе pay-per-view. Ломаченко может заработать до 2 миллионов.

Гонорар ганского боксера составит 250 тысяч долларов. Его заработок может также увеличиться после покупки трансляций до 800 тысяч.

Ломаченко – Комми: что известно о предстоящем бое