До 2 миллионов долларов: гонорары за бой Ломаченко – Комми.
Источник:Totalsportekboxing
Василий Ломаченко вернется в ринг в конце 2021 года. Украинский боксер проведет бой против Ричарда Комми.
Гонорары боксеров
Василий Ломаченко попытается одержать вторую подряд победу после болезненного поражения от Теофимо Лопеса. Ричард Комми тоже имеет в своем пассиве фиаско в бою с американцем.
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Боксеры выйдут на ринг 11 декабря 2021 года на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. После официального объявления поединка пошла речь о гонорарах бойцов.
Украинец гарантированно получит за встречу 750 тысяч долларов. Но его заработок может возрасти. Все зависит от количества проданных трансляций боя по системе pay-per-view. Ломаченко может заработать до 2 миллионов.
Гонорар ганского боксера составит 250 тысяч долларов. Его заработок может также увеличиться после покупки трансляций до 800 тысяч.
Ломаченко – Комми: что известно о предстоящем бое
- Боксеры проведут уже по второму для себя поединка в 2021 году. В предыдущем бою Комми в шестом раунде отправил в нокаут доминиканца Джексона Мартинеса.
- Ломаченко летом 2021 года нокаутировал японского боксера Массаиоши Накатани.
- 34-летний Комми провел в профессионалах 33 боя, одержал 30 побед (27 из них завершились досрочно) и трижды уступил.
- Уже выпустили официальный постер боя Ломаченко – Комми.