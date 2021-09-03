До 100 медалей Украина должна добрать, – журналист Лазуткин об ожиданиях от паралимпийцев

Сборная Украины уже завоевала 94 медали на Паралимпийских играх-2020. Впрочем, есть значительные надежды на предпоследний день соревнований, который состоится 4 сентября.

Вероятно, что в медальном зачете наша страна так и будет занимать 5 место. Такое предположение в эфире 24 канала высказал спортивный комментатор и журналист Дмитрий Лазуткин.

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Лазуткин: 5 место – это наша позиция в медальном зачете

По его мнению, Украине нереально попасть в тройку сборных с наибольшим количеством медалей. Впрочем, 5 место – это действительно сейчас наша позиция. Хотя теоретически еще могут изменить результаты Нидерланды или Бразилия.

На первом месте в медальном зачете находится Китай с 85 золотыми наградами. На втором оказалась Великобритания (37 "золота"). Тройку закрывают Соединенные Штаты Америки (34 "золота"). Четвертое место у Паралимпийского комитета России. Они имеют тоже 34 медали высшей пробы, но уступают США количеством серебра.

Лазуткин подчеркнул, что 4 сентября выйдет немало украинских паралимпийцев, которые имеют все шансы стать медалистами. В предпоследний день состоятся соревнования по легкой атлетике и параканоє. В частности в финале будет бежать титулованная спортсменка Оксана Ботурчук.

В паралимпийском спорте, как и в олимпийском, прогнозы – штука неблагодарная. Но думаю, что до 100 медалей Украина должна добрать,

– подчеркнул спортивный журналист.

И добавил, 3 сентября завершился главный медальный вид спорта Украины на Паралимпиаде-2020 – плавание. Несмотря на это, есть за кого болеть в легкой атлетике и на гребном канале. Поэтому Украина вполне может получить еще 10 – 12 наград.

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