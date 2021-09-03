Імовірно, що в медальному заліку наша країна так і посідатиме 5 місце. Таке припущення в ефірі 24 каналу висловив спортивний коментатор і журналіст Дмитро Лазуткін.

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Лазуткін: 5 місце – це наша позиція в медальному заліку

На його думку, Україні нереально потрапити в трійку збірних з найбільшою кількістю медалей. Втім 5 місце – це справді наразі наша позиція. Хоча теоретично ще можуть змінити результати Нідерланди чи Бразилія.

Довідка. На першому місці в медальному заліку перебуває Китай з 85 золотими нагородами. На другому опинилася Велика Британія (37 "золота"). Трійку закривають Сполучені Штати Америки (34 "золота"). Четверте місце у Паралімпійського комітету Росії. Вони мають теж 34 медалі найвищого ґатунку, але поступають США кількістю срібла.

Лазуткін підкреслив, що 4 вересня вийде чимало українських паралімпійців, які мають всі шанси стати медалістами. В передостанній день відбудуться змагання з легкої атлетики та параканоє. Зокрема у фіналі бігтиме титулована спортсменка Оксана Ботурчук.

В паралімпійському спорті, як і в олімпійському, прогнози – штука невдячна. Але думаю, що до 100 медалей Україна має добрати,

– підкреслив спортивний журналіст.

І додав, 3 вересня завершився головний медальний вид спорту України на Паралімпіаді-2020 – плавання. Попри це, є за кого вболівати в легкій атлетиці та на веслувальному каналі. Тому Україна цілком може здобути ще 10 – 12 нагород.

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