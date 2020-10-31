Киевское "Динамо" в рамках 8-го тура победило "Днепр-1". Киевляне победили днепрян 31 октября в формально выездном поединке, который состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский".

Днепр-1 – Динамо 1:2

Голы: Назаренко, 23 – Адамюк, 34 (авт), Цыганков, 44

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Тяжелый старт "Динамо"

"Динамо" после изнурительного матча в Лиге чемпионов против "Ференцвароша" слабо начало поединок против "Днепра-1". Об этом сообщает 24 канал.

Наставник киевлян Мирча Луческу оказался в сложной ситуации, ведь из-за коронавируса не смогли сыграть Георгий Бущан, Денис Бойко и Виталий Миколенко. Дисквалифицирован был Николай Шапаренко. Дебютировал в футболке "Динамо" молодой голкипер Руслан Нещерет.

Все это давало хорошие шансы более свежим игрокам днепровской команды.

Подопечные Игоря Йовичевича быстро воспользовались своим шансом. Назаренко ворвался с фланга Караваева, что в который раз доказало, что Александр не левый защитник.

Игрок "Днепра-1" нанес удар в стиле Арьена Роббена и не оставил шансов Бущану.

Видео гола Назаренко

Активизация "Динамо"

После пропущенного гола киевский клуб активизировался. На 29-й минуте Шепелев сбросил на Андриевского, который с линии штрафной разрядил свою пушку. Мяч пролетел выше ворот.

У днепрян заметно "проседал" левый фланг обороны, через который врывался Цыганков. Один из прорывов Виктора завершился замечательным прострелом на Супрягу. Владислав был на мяче вместе с защитником "Днепра-1" и не успел переправить мяч в ворота.

На 34-й минуте давление "Динамо" увенчалось голом. Цыганков сделал навес в штрафную и казалось в штатной ситуации днепряне смогут разобраться. Но Адамюк ударом головой отправил мяч в собственные ворота – 1:1.

Видео автогола Адамюка

Второй гол у "Днепра-1" заметно назревал. Сначала на 43-й минуте Вербич пробил в угол, однако Сарнавский парировал его выстрел. Второй прорыв Вербича все же принес плоды.

После прострела словенца пробил Шепелев и мяч транзитом от Буяльского оказался у Цыганкова. Виктор из пределов штрафной, как рукой положил мяч в угол.

Видео гола Цыганкова

Старт второго тайма полностью остался за "Динамо", которое контролировало игру, но не спешило обострять. Таким образом игра продолжалась почти до 80-й минуты, пока на поле не появился Жерсон Родригес.

Футболист "Динамо" несколько обострил игру киевлян в атаке. Зато футболисты "Днепра-1" были инертными в атаке, поэтому не беспокоили Нещерета. В итоге "Динамо" отстояло результат, который получило в первом тайме.

Днепр-1 – Динамо видеообзор

Столичный клуб после 8 туров набрал 20 очков и возглавляет турнирную таблицу.