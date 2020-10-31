Київське "Динамо" у рамках 8-го туру перемогло "Дніпро-1". Кияни здолали дніпрян 31-го жовтня у формально виїзному поєдинку, який відбувся у Києві на НСК "Олімпійський".

Дніпро-1 – Динамо 1:2

Голи: Назаренко, 23 – Адамюк, 34 (авт), Циганкова, 44

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Важкий старт "Динамо"

"Динамо" після виснажливого матчу у Лізі чемпіонів проти "Ференцвароша" кволо розпочало поєдинок проти "Дніпра-1". Про це повідомляє 24 канал.

Наставник киян Мірча Луческу опинився у складній ситуації, адже через коронавірус не змогли зіграти Георгій Бущан, Денис Бойко та Віталій Миколенко. Дискваліфікований був Микола Шапаренко. Дебютував у футболці "Динамо" молодий голкіпер Руслан Нещерет.

Все це давало хороші шанси більш свіжим гравцям дніпровської команди.

Підопічні Ігоря Йовічевіча швидко скористалися своїм шансом. Назаренко увірвався з флангу Караваєва, що вкотре довело, що Олександр не лівий оборонець.

Гравець "Дніпра-1" завдав удару у стилі Ар'єна Роббена та не залишив шансів Бущану.

Відео голу Назаренка

Активізація "Динамо"

Після пропущеного голу київський клуб активізувався. На 29-й хвилині Шепелєв скинув на Андрієвського, який з лінії штрафного розрядив свою гармату. М'яч пролетів вище воріт.

У дніпрян помітно "просідав" лівий фланг оборони, через який вривався Циганков. Один з проривів Віктора завершився чудовим прострілом на Супрягу. Владислав був на м'ячі разом з оборонцем "Дніпра-1" і не встиг переправити м'яч у ворота.

На 34-й хвилині тиск "Динамо" увінчався голом. Циганков зробив навіс у штрафний і здавалося у штатній ситуації дніпряни зможуть розібратися. Але Адамюк ударом головою спрямував м'яч у власні ворота – 1:1.

Відео автоголу Адамюка

Другий гол у "Дніпра-1" помітно назрівав. Спершу на 43-й хвилині Вербич пробив у кут, однак Сарнавський парирував його постріл. Другий прорив Вербич все ж приніс плоди.

Після прострілу словенця пробив Шепелєв і м'яч транзитом від Буяльського опинився у Циганкова. Віктор з меж штрафним, мов рукою поклав м'яч у кут.

Відео голу Циганкова

Старт другого тайму повністю залишився за "Динамо", яке контролювало гру, але не поспішало загострювати. У такий спосіб гра тривала майже до 80-ї хвилини, поки на полі не з'явився Жерсон Родрігес.

Футболіст "Динамо" дещо загострив гру киян в атаці. Натомість футболісти "Дніпра-1" були інертними в атаці, тому не турбували Нещерета. У підсумку "Динамо" відстояло результат, який здобуло у першому таймі.

Дніпро-1 – Динамо відеоогляд

Столичний клуб після 8 турів набрав 20 очок та очолює турнірну таблицю.