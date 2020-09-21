Украинец Александр Титаренко установил необычный рекорд – он совершил сальто между двумя грузовиками, которые двигались по мосту.

Александр Титаренко совершил сальто на расстояние 5,2 метра. Грузовики в это время двигались на Дарницком мосту в Киеве. И расстояние между ним было в 3,5 метра. Такой скачок позволил ему попасть в Национальный реестр рекордов Украины.

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Осуществить такой скачок Александру Титаренко удалось лишь со второй попытки, рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. В 2019 году на трассе возле Вышгорода во время выполнения сальто он получил травму колена, когда неудачно приземлился на фуру, которая ехала сзади. Травма оказалась достаточно серьезной – от второй попытки пришлось отказаться на длительное время. И вот в сентябре 2020 года Титаренко удалось попасть в реестр рекордсменов.