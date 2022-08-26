В Лиге конференций прошла жеребьевка групповой стадии. Среди 32 клубов-участников есть и представитель Украины - Днепр-1, пишет 24 канал.

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Осенью Команда Александра Кучера будет играть с АЗ Алкмаар, Аполлоном и Вадуцем. Во время жеребьевки произошел курьезный случай.

Во время открывания шарика с названием украинского клуба ведущий Педру Пинто неправильно произнес название команды. "Днепр минус один" – именно так, по его мнению, именуется этот коллектив.

Звездное время для хейтеров

Интересно, что именно такое произношение названия клуба считается для него оскорбительным. Так, Днепр-1 называют хейтеры, которые не воспринимают существование этой команды и не считают ее заменой Днепра.

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Напомним, что клуб был создан в 2017 году и через два года поднялся в УПЛ. В этом году днепряне дебютировали в еврокубках, однако быстро вылетели из Лиги Европы после двух поражений от АЕКа из Ларнаки.