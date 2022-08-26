В Лізі конференцій пройшло жеребкування групової стадії. Серед 32-х клубів-учасників є і представник України – Дніпро-1, пише 24 канал.

До теми Чергова поїздка на Кіпр: Дніпро-1 отримав суперників в Лізі конференцій

Восени Команда Олександра Кучера буде грати із АЗ Алкмаар, Аполлоном та Вадуцем. Під час жеребкування стався курйозний випадок.

Під час відкривання кульки з назвою українського клубу ведучий Педру Пінто неправильно вимовив назву команди. "Дніпро мінус один" – саме так, на його думку, іменується цей колектив.

Зірковий час для хейтерів

Цікаво, що саме така вимова назви клубу вважається для нього образливою. Так Дніпро-1 називають хейтери, які не сприймають існування цієї команди та не вважають її заміною Дніпра.

Читайте також І знову Фенербахче: Динамо отримало суперників у Лізі Європи

Нагадаємо, що клуб був створений у 2017 році і за два роки піднявся в УПЛ. Цього року дніпряни дебютували в єврокубках, однак швидко вилетіли з Ліги Європи після двох поразок від АЕКа з Ларнаки.