Атакующий полузащитник Миная Анатолий Нуриев в трансферное окно может сменить клубную прописку. Днепр-1 серьезно заинтересовался услугами лидера из Закарпатья.

Как сообщает канал "Футбол", тренеры днепровского клуба хотели бы видеть в своем составе полузащитника Миная Анатолия Нуриева. Об этом намекнул и главный наставник закарпатского клуба Василий Кобин.

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Заинтересовались лидером

Переговоры между сторонами пока не начались, но результативная игра Нуриева может быстро это изменить.

"Он – лидер нашей команды. Это человек с характером. Я думаю, что он долго у нас не задержится. Он может усилить амбициозные команды. Он уверен в себе, потому что чувствует лидерские качества. Если по нему будут предложения, то мы будем его отпускать", – сказал тренер Миная.

В субботу, 5 декабря, в матче с Шахтером футболист Миная стал одновременно героем и антигероем команды. Полузащитник сначала забил со штрафного, а уже потом не реализовал 11-метровый удар. Ворота голкипера Трубина спасла перекладина. Нуриев по-пижонски выполнил пенальти.

В общем счет встречи 5:1 в пользу "горняков". После поражения Минай находится на 11 месте, в их активе 9 очков. Шахтер же сразу за спиной лидера таблицы УПЛ Динамо. В активе дончан 26 пунктов и 2 ступень.