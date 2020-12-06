Атакувальний півзахисник Минаю Анатолій Нурієв у трансферне вікно може змінити клубну прописку. Дніпро-1 серйозно зацікавився послугами лідера із Закарпаття.

Як повідомляє канал "Футбол", тренери дніпровського клубу хотіли б бачити у своє складі півзахисника Минаю Анатолія Нурієва. Про це натякнув і головний наставник закарпатського клубу Василь Кобін.

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Зацікавились лідером

Перемовини між сторонами поки не розпочались, але результативна гра Нурієва може швидко це змінити.

"Він – лідер нашої команди. Це людина з характером. Я думаю, що він довго у нас не затримається. Він може підсилити амбітніші команди. Він упевнений в собі, тому що відчуває лідерські якості. Якщо по ньому будуть пропозиції, то ми будемо його відпускати", – сказав тренер Минаю.

У суботу, 5 грудня, у матчі з Шахтарем футболіст Минаю став водночас героєм та антигероєм команди. Півзахисник спершу забив зі штрафного, а вже потім не реалізував 11-метровий удар. Ворота голкіпера Трубіна врятувала поперечина. Нурієв по-піжонськи виконав пенальті.

Загалом рахунок зустрічі 5:1 на користь "гірників". Після поразки Минай перебуває на 11 місці, у їх активі 9 очок. Шахтар ж розташовується відразу за спиною лідера таблиці УПЛ Динамо. У доробку донеччан 26 пунктів та 2 сходинка.