В воскресенье, 19 июля, "Днепр-1" в рамках завершающего 32-го тура УПЛ примет полтавскую "Ворсклу". Посмотреть матч можно онлайн, не покидая сайт Спорт 24.

Домашние матчи "Днепра-1" транслирует телеканал УНИАН. Именно на нем и состоится трансляция матча "Днепр-1" – "Ворскла", пишет 24 канал.

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Начало матча "Днепр-1" – "Ворскла" в 17:00.

Также посмотреть матч можно на ютуб-канале FootballHub. Трансляция стартует в 16:30.

Днепр-1 – Ворскла: онлайн-трансляция матча

Обе команды лишены турнирной мотивации. "Днепр-1" гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы.

А "Ворскла" распустила основной состав в отпуск и доиграет чемпионат резервистами.