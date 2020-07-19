У неділю, 19 липня, "Дніпро-1" у рамках завершального 32-го туру УПЛ прийме полтавську "Ворсклу". Переглянути матч можна онлайн, не покидаючи сайт Спорт 24.

Домашні матчі "Дніпра-1" транслює телеканал УНІАН. Саме на ньому і відбудеться трансляція матчу "Дніпро-1" – "Ворскла", пише 24 канал.

Дивіться також: "Дніпро-1" програвав 0:2, але здобув вольову перемогу над "Львовом": відео

Початок матчу "Дніпро-1" – "Ворскла" о 17:00.

Також переглянути матч можна на ютуб-каналі FootballHub. Трансляція стартує о 16:30.

Дніпро-1 – Ворскла: онлайн-трансляція матчу

Обидві команди позбавлені турнірної мотивації. "Дніпро-1" гарантував собі участь у плей-офф за Лігу Європи.

Натомість "Ворскла" розпустила основний склад у відпустку і дограє чемпіонат резервістами.