Дніпро-1 – Ворскла: онлайн-трансляція матчу УПЛ
У неділю, 19 липня, "Дніпро-1" у рамках завершального 32-го туру УПЛ прийме полтавську "Ворсклу". Переглянути матч можна онлайн, не покидаючи сайт Спорт 24.
Домашні матчі "Дніпра-1" транслює телеканал УНІАН. Саме на ньому і відбудеться трансляція матчу "Дніпро-1" – "Ворскла", пише 24 канал.
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Початок матчу "Дніпро-1" – "Ворскла" о 17:00.
Також переглянути матч можна на ютуб-каналі FootballHub. Трансляція стартує о 16:30.
Дніпро-1 – Ворскла: онлайн-трансляція матчу
Обидві команди позбавлені турнірної мотивації. "Дніпро-1" гарантував собі участь у плей-офф за Лігу Європи.
Натомість "Ворскла" розпустила основний склад у відпустку і дограє чемпіонат резервістами.